Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan bıraktı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta evinde Etimesgut Belediyespor'u 3-1 yenmesine rağmen 28 yıl sonra 3. Lig'e geri dönen Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan istifa etti.
Taraftarın yoğun tepkisine maruz kalan Doğan yaptığı yazılı açıklamada, küme düşme üzüntüsünü çok derinden yaşadığını ve artık görevini sürdürmeyeceğini ifade etti.
Takıma sonuna kadar destek verdiklerini belirten Doğan, "Büyük borçlarımız olmasına rağmen takım için rekor olarak nitelendirilecek primler belirledik. Gıda alışverişi dahi yapamayacak duruma gelen takımızı lige bağladık. Girilmeyecek durumda olan tesislerimizi yeniledik. FIFA borçları kulübün üzerine kara bulut gibi çöktü. Kümede kalınsa da lig tescil edilmeden kulübümüzün borçtan dolayı düşürülme ihtimali vardı, bunu yansıtmadık. Eksi 6 puan cezası onanan 6 dosyamızı rekor paralar ödeyerek kapattık" ifadelerini kullandı.
Yaptıkları özverinin Futbol Federasyonu tarafından da takdirle karşılandığını belirten Doğan, "Futbolcularımızın ve personelimizin ödenmemiş borçlarını bitirdik. Süper Lig dönemi dahil, 1 yıl içerisinde yönetimle birlikte en fazla para harcayan başkan oldum. Gencecik çocuklarla olmazları başardık. Bize içeriden zarar vermek isteyenler oldu. Takımımızı sabote etmek isteyenler vardı. Ayakta kalmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Anladım ki tüm savaşımız görmezden geliniyor. O halde ben olmazsam Bucaspor'un geleceğinin daha iyi olacağı kanaatini getiriyor ve istifa ediyorum. Geldiğim günden bu yana desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Levent Piriştina ve maçlarımızda sesi kısılana kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar birçok borcu bitirdik. Yeni gelecek yönetimin elini kolaylaştırdık" ifadelerine yer verdi.
- 7.5.2018 12:38
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 1
Yorum
Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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