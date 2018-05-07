Bodrum’da sevinç – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’da sevinç

    Bodrum’da sevinç
    2. Lig 'ta, Kocaeli Birlik'i 2-1 mağlup ederek kümede kalan Bodrum'da büyük sevinç yaşandı. Düştü gözüyle bakılan takımla 9 maçta 6 galibiyet alan teknik direktör Tarık Daşgün, "Herkes yüreğiyle mücadele etti. Emeklerimizin karşılığını aldık" dedi.
    1. 7.5.2018
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