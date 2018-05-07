Bodrum’da sevinç
- 7.5.2018
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 6
Yorum
düzceli Ben futbolda adaletin olmadığını düşünüyorum. VAR sisteminin gelmesini diliyorum.
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Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR DEĞİL Kİ BİR ÇOK DEFA ALDATMAYA YÖNELİK HAREKETLER VAR 1 TANESİNE BİLE VERMEDİ KART ! ZORLA FENERİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR...
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