Şampiyon Hatay! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Şampiyon Hatay!

    Şampiyon Hatay!

    Menemen’in nefesini ensesinde hissettiği Hatay, evinde Afyon’u 2-0 mağlup etti ve 76 puanla şampiyon oldu. Hatay’ı zafere taşıyan golleri 53’te , 60’ta attı. Bordo-beyazlılar 1. Lig’e yükselirken, şehir ayağa kalktı.

    2. Lig 'ta şampiyon Hatayspor oldu... Akdeniz ekibi, lider girdiği son haftada evinde ligin güçlü ekiplerinden Afyonspor'u ağırladı. Diğer yanda ise Hatay'ın 2 puan gerisinde olan Menemen, Eyüp'ü konuk etti. Olası bir puan kaybında şampiyonluğu Menemen'e kaptırma ihtimali olan Hatay, 53'te Yılmaz Özeren'in golüyle skoru 1-0 yaptı. 60'ta Hamza Gür'le durumu 2-0'a getiren Hatay, 3 puana uzanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Hatay'ın hatasını gözleyen Menemen, son hafta galip gelse de işe yaramadı. Hatay'da maç sonw taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tüm şehir büyük sevinç yaşadı.



    HATAY'DA COŞKU
    Hatayspor 'un 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında yapılan kutlamalarda bordo-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı, büyük coşku yaşadı.

    10 MAYIS'TA BAŞLIYOR
    TFF 2. Lig'de çeyrek final maç programı şöyle: 10 Mayıs Perşembe: Beyaz Grup: 19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Y.S. Atatürk), 19.00 Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (GAP) Kırmızı Grup: 16.00 Keçiörengücü-Menemen B.(Aktepe), 16.00 Sivas B.-Afjet Afyonspor (M.Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) Rövanş: 14 Mayıs Pazartesi: Beyaz Grup: 16.00 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül), 16.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir) Kırmızı Grup: 19.00 Menemen B.-Keçiörengücü (Menemen İ.) 19.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer) Yarı final maçları ise 18 ve 22 Mayıs'ta oynanacak.

    BUCA KÜME DÜŞTÜ
    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşen son takım oldu. ekibi, son haftada ağırladığı Etimesgut'u 'ın hat-trick yaptığı maçta 3-1 yendi. Ancak 35 puanlı iki takımdan Tuzla ile rakiplerini devirince Buca 16. sıradan kurtulamadı ve bir alt ligi boyladı. Buca'da futbolcu ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
    1. 6.5.2018
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