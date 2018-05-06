Şampiyon Hatay!
Menemen’in nefesini ensesinde hissettiği Hatay, evinde Afyon’u 2-0 mağlup etti ve 76 puanla şampiyon oldu. Hatay’ı zafere taşıyan golleri 53’te Yılmaz Özeren, 60’ta Hamza Gür attı. Bordo-beyazlılar Spor Toto 1. Lig’e yükselirken, şehir ayağa kalktı.
HATAY'DA COŞKU
Hatayspor 'un 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında yapılan kutlamalarda bordo-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı, büyük coşku yaşadı.
10 MAYIS'TA BAŞLIYOR
TFF 2. Lig'de çeyrek final maç programı şöyle: 10 Mayıs Perşembe: Beyaz Grup: 19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Y.S. Atatürk), 19.00 Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (GAP) Kırmızı Grup: 16.00 Keçiörengücü-Menemen B.(Aktepe), 16.00 Sivas B.-Afjet Afyonspor (M.Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) Rövanş: 14 Mayıs Pazartesi: Beyaz Grup: 16.00 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül), 16.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir) Kırmızı Grup: 19.00 Menemen B.-Keçiörengücü (Menemen İ.) 19.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer) Yarı final maçları ise 18 ve 22 Mayıs'ta oynanacak.
BUCA KÜME DÜŞTÜ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşen son takım Bucaspor oldu. İzmir ekibi, son haftada ağırladığı Etimesgut'u İlyas Çakmak'ın hat-trick yaptığı maçta 3-1 yendi. Ancak 35 puanlı iki takımdan Tuzla ile Bodrum rakiplerini devirince Buca 16. sıradan kurtulamadı ve bir alt ligi boyladı. Buca'da futbolcu ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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