Bucaspor'da büyük üzüntü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya 33 puanla 16'ncı basamakta giren Bucaspor 28 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşmenin korkusunu yaşarken, camia sezon içinde silinen 3 puana yanıyor.
Yaşadığı maddi krizler yüzünden futbolcularına ve personeline ödeme yapamayan sarı-lacivertliler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı gereğince mali kriterlere uymaması yüzünden puan silme cezası aldı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da cezadan kurtulamayan Ege temsilcisi, bitime bir hafta kala silinen 3 puanını mumla aramaya başladı.
Bir türlü ekonomik olarak düzlüğe çıkmayı başaramayan Bucaspor'un puan silinmeseydi, sarı-lacivertliler 36 puanla ateş hattının üzerinde olacaktı ve son maça rakipleri Tuzlaspor ile Bodrumspor'a göre daha rahat bir hafta geçirecekti. Cumartesi günü Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek Bucaspor'a kümede kalmak için sadece galibiyet yetmeyecek. Bucaspor'un lige tutunabilmesi için Tuzlaspor'un Sarıyer karşısında puan kaybetmesi ya da Bodrumspor'un evinde küme düşmeyi garantileyen Kocaeli Birlikspor'a yenilmesi gerekecek. Aksi sonuçlarda Bucaspor 2'nci Lig'e veda edecek.
- 2.5.2018 12:43
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Bucaspor'da büyük üzüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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