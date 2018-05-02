Bucaspor'da büyük üzüntü

Yaşadığı maddi krizler yüzünden futbolcularına ve personeline ödeme yapamayan sarı-lacivertliler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı gereğince mali kriterlere uymaması yüzünden puan silme cezası aldı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da cezadan kurtulamayan Ege temsilcisi, bitime bir hafta kala silinen 3 puanını mumla aramaya başladı.



Bir türlü ekonomik olarak düzlüğe çıkmayı başaramayan Bucaspor'un puan silinmeseydi, sarı-lacivertliler 36 puanla ateş hattının üzerinde olacaktı ve son maça rakipleri Tuzlaspor ile Bodrumspor'a göre daha rahat bir hafta geçirecekti. Cumartesi günü Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek Bucaspor'a kümede kalmak için sadece galibiyet yetmeyecek. Bucaspor'un lige tutunabilmesi için Tuzlaspor'un Sarıyer karşısında puan kaybetmesi ya da Bodrumspor'un evinde küme düşmeyi garantileyen Kocaeli Birlikspor'a yenilmesi gerekecek. Aksi sonuçlarda Bucaspor 2'nci Lig'e veda edecek.



