Hatayspor fırsat tepti
Bordo-beyazlılar, Menemen’in puan kaybettiği haftada rakibiyle berabere kaldı, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.
ŞİMDİ NEFESLER TUTULDU
Kırmızı grupta Hatay son hafta konuk edeceği Afyon'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Takipçisi Menemen'e karşı ikili averajda geride olan Hatay, beraberlik halinde ise işini zora sokacak. K.Birlik ile Mersin'den sonra küme düşecek son takım da 34. haftada belli olacak.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Hatayspor fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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