Hatayspor fırsat tepti

Bordo-beyazlılar, Menemen’in puan kaybettiği haftada rakibiyle berabere kaldı, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Ligin 33. haftasında Amed Sportif'e konuk olan Hatayspor, öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı: 1-1. Takipçisi Menemen Belediye'nin puan kaybettiği haftada galibiyeti kaçıran bordo- beyazlılar, zirvedeki yerinin korurken, şampiyonluğu son haftaya bıraktı. İlhan Palut'un öğrencileri, sezonun son maçında cumartesi günü Afjet Afyonspor'u taraftarı önünde konuk edecek.



ŞİMDİ NEFESLER TUTULDU

Kırmızı grupta Hatay son hafta konuk edeceği Afyon'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Takipçisi Menemen'e karşı ikili averajda geride olan Hatay, beraberlik halinde ise işini zora sokacak. K.Birlik ile Mersin'den sonra küme düşecek son takım da 34. haftada belli olacak.