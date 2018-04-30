Gümüşhanespor geri sayımda
Haftalardır liderliği kaptırmayan Ziya Doğan’ın öğrencileri, dün de Nazilli’yi yıktı, şampiyonluk için geri sayıma geçti.
YOK BÖYLE HEYECAN
2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhane ile takipçisi Altay, son haftada kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmayı kazanan taraf, 1. Lig'e adını yazdıracak. Sakarya, Bandırma ve Şanlıurfa ise play-off'ta mücadele edecek.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Gümüşhanespor geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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