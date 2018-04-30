Gümüşhanespor geri sayımda – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Gümüşhanespor geri sayımda

    Gümüşhanespor geri sayımda

    Haftalardır liderliği kaptırmayan ’ın öğrencileri, dün de Nazilli’yi yıktı, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

    2. Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor, dün 'a şans tanımadı. Taraftarlarının da desteğini arkasına alan kırmızı-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı, bitime bir hafta kala zirvedeki yerini korudu. Son haftada takipçisi Altay'a konuk olacak 'ın öğrencileri, beraberlik ve galibiyet halinde 1. Lig'e adını yazdıracak.

    YOK BÖYLE HEYECAN
    2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhane ile takipçisi Altay, son haftada kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmayı kazanan taraf, 1. Lig'e adını yazdıracak. , Bandırma ve ise play-off'ta mücadele edecek.
    1. 30.4.2018
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