Fethiyespor muradına erdi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İzmir'de Karşıyaka'yı 4-0 yenen Fethiyespor, bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.
Zor bir sezon geçirdiklerini belirten teknik direktör Levent Eriş, "Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza daha güzel bir sezon yaşatmak isterdik. Sonuçta lige tutunmayı başardık. Umuyorum Fethiyespor, gelecek sezon çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu. Lacivert-beyazlılar 34'üncü haftada Bugsaşspor'u konuk edecek ve sezonu noktalayacak.
- 30.4.2018 13:08
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