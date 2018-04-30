Fethiyespor muradına erdi – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Fethiyespor muradına erdi

    Fethiyespor muradına erdi

    2'nci Lig 'ta 'de Karşıyaka'yı 4-0 yenen Fethiyespor, bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

    Zor bir sezon geçirdiklerini belirten teknik direktör , "Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza daha güzel bir sezon yaşatmak isterdik. Sonuçta lige tutunmayı başardık. Umuyorum Fethiyespor, gelecek sezon çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu. Lacivert-beyazlılar 34'üncü haftada Bugsaşspor'u konuk edecek ve sezonu noktalayacak.

    1. 30.4.2018 13:08
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