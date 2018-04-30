Altay'da büyük final heyecanı

Direkt şampiyonluk için sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği rakibini taraftarı önünde de dize getirmesi gereken siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşaması halinde hedefe Play-Off'tan ulaşmak zorunda kalacak. En son 2010-11 sezonunda Spor Toto 'inci Lig'de yer alan Altay, Gümüşhanespor engelini geçerek taraftarına üst üste ikinci kez bayram havası yaşatmak istiyor.



Geçen sezon Antalya'da oynanan TFF 3'üncü Lig Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışlarıyla yenerek kupaya uzanan İzmir temsilcisi, bu kez aynı coşkuyu İzmir'de yaşamayı hedefliyor. Sezon başından bu yana zirve yarışı verdiği Gümüşhanespor'la arasındaki rekabeti son haftaya taşıyan Altay'da tribünlerin dolması için seferberlik ilan edildi. Son haftalarda bilet fiyatlarını 5 TL'ye çeken yönetimin tribün gücünü maksimum seviyeye çekmek için Gümüşhanespor maçının bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirlemeyi düşündüğü öğrenildi. Atatürk Stadı'nda 5 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak sezonun en kritik sınavında Altaylılar tüm İzmir'in desteğini arkasında görmek istiyor.



TÖRAYDIN FIRTINASI

Altay'da derbide alınan 2-1'lik Karşıyaka mağlubiyeti sonrası istifa eden İsmet Taşdemir'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Özden Töraydın, 3'te 3 yaparak siyah-beyazlı takımın şampiyonluk inancını perçinledi. İzmir ekibi sportif direktörlükten teknik patronluğa soyunan, ilk kez profesyonel kategoride teknik direktörlük yapan Özden Töraydın, yönetiminde sırasıyla Bugsaşspor'u 1-0 (D), Hacettepespor ve Pendikspor'u 3-1 (D) mağlup ederek 9 puan topladı. Töraydın, son hafta Gümüşhanespor karşısında elde edilecek bir galibiyet halinde Altay'ı şampiyon yapan teknik adamlar arasındaki yerini alacak.



NECDET AMELİYAT OLDU

Pendikspor deplasmanında ilk yarının sonunda attığı golle skoru 1-1'e getirerek bu sezonki ilk golünü atan Altaylı sağ bek Necdet Kaba'nın ayağının kırılması siyah-beyazlıları derinden üzdü. Müsabakanın 74'üncü dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli savunma oyuncusu hastanedeki tedavisinin ardından dün ambulansla İstanbul'dan İzmir'e geldi. Sol ayak kaval kemiğinde parçalı kırık tespit edilen Necdet, bugün ameliyat olarak evinde istirahate çekildi. Başarılı futbolcu en az 3 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Futbolseverler Necdet'e sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



HAMZA DAĞ, SOYUNMA ODASINDA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Altay'ın 3-1'lik Pendikspor galibiyetini başkan Özgür Ekmekçioğlu'yla birlikte protokol tribününden takip etti. Zaferin ardından İzmir ekibinin soyunma odasına giden Hamza Dağ, ellerini sıktığı futbolcuları tek tek kutladı. Dağ, siyah-beyazlı takımdan şampiyonluk isterken, kaptan Murat Uluç, desteği nedeniyle kendisine teşekkür ederek, "Hem yanımızda olduğunuz için hem de Alsancak Stadı'nın yeniden yapımı konusundaki yardımlarınız için teşekkür ederiz. Şimdi de Alsancak Stadı'nın kulübümüze tahsis edilmesini istiyoruz" mesajı verdi.