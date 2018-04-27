Ligin kaderi Nazilli'de
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 hafta öncesi kümede kalması mucizelere bağlı olan Nazilli Belediyespor, lider Gümüşhanespor deplasmanında hem kendinin hem de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
Fethiyespor'un 6 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli, pazar günü deplasmanda mucize peşinde koşacak. Fethiyespor'un İzmir'de Karşıyaka'ya farklı kaybetmesini bekleyecek siyah-beyazlı ekip, kazanamazsa veya Fethiye berabere bile kalırsa küme düşecek. Lige tutunma şansı oldukça düşük olan Nazilli, Gümüşhane'den puan ya da puanlarla dönerse rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara açacak. Gümüşhane'nin, takipçilerinin puan kaybı halinde Nazilli'yi yenerek şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var.
- 27.4.2018 11:48
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
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