Bucaspor galibiyete inanıyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    galibiyete inanıyor

    Bucaspor galibiyete inanıyor

    2'nci Lig 'ta pazar günü orta sıralarda yer alan Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak düşme korkusu yaşayan , galibiyete inanıyor.

    Kümede kalma yolunda sezonun en kritik maçını oynayacaklarını belirten teknik direktör Yüksel Kepoğlu, "Futbolcularımın ve benim 3 puana olan inancımız tam. Köklü bir camianın kaderi oyuncularımın elinde. Hiçbir futbolcu hesaba kitaba dalmasın, o bizim işimiz. Kimsenin kulağının rakiplerde olmasını istemiyorum. Oyuncular sadece maçı düşünmeli. Biz kazandıkça sorun yaşanacağına inanmıyorum" diye konuştu.

    1. 27.4.2018 15:00
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