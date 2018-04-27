Bucaspor galibiyete inanıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü orta sıralarda yer alan Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak düşme korkusu yaşayan Bucaspor, galibiyete inanıyor.
Kümede kalma yolunda sezonun en kritik maçını oynayacaklarını belirten teknik direktör Yüksel Kepoğlu, "Futbolcularımın ve benim 3 puana olan inancımız tam. Köklü bir camianın kaderi oyuncularımın elinde. Hiçbir futbolcu hesaba kitaba dalmasın, o bizim işimiz. Kimsenin kulağının rakiplerde olmasını istemiyorum. Oyuncular sadece maçı düşünmeli. Biz kazandıkça sorun yaşanacağına inanmıyorum" diye konuştu.
- 27.4.2018 15:00
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Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın"
Toplam 8
Yorum
UĞUR ALANYA MAÇININ HAKEMİ HAVADAN OFSAYT VERMESEYDİ GS HEM PUAN KAYBEDECEK Tİ HEMDE MUSLERA ATILACAKTI ONA BAKILIRSA
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
muti Murat NAMDAR mı ısım :) Holıgan FB lıdır :) oysa dıkkate alma yazdıgını, FB haksızdır bu konuda sızde ıyı bılıyosunuz
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
Bahtiyar zaten şansı yoktu BJK Adeletsizlik istedi şenolun rolüde tutmadı fikret başkanda çok şımarmıştı sağlam ceza verilmeli BJKY
Bucaspor galibiyete inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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