Bucaspor galibiyete inanıyor

Kümede kalma yolunda sezonun en kritik maçını oynayacaklarını belirten teknik direktör Yüksel Kepoğlu, "Futbolcularımın ve benim 3 puana olan inancımız tam. Köklü bir camianın kaderi oyuncularımın elinde. Hiçbir futbolcu hesaba kitaba dalmasın, o bizim işimiz. Kimsenin kulağının rakiplerde olmasını istemiyorum. Oyuncular sadece maçı düşünmeli. Biz kazandıkça sorun yaşanacağına inanmıyorum" diye konuştu.