Altay'da Fatih formayı kaptı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da Fatih formayı kaptı

    Altay'da Fatih formayı kaptı

    2'nci Lig 'ta üst üste Bugsaşspor ve Hacettepspor'u mağlup ederek son 2 hafta öncesi şampiyonluk için ipleri yeniden eline alan 'da orta saha oyuncusu Fatih Gül, formayı yeniden kapmanın sevincini yaşıyor.

    Siyah-beyazlıların deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında ve Karşıyaka'ya 2-1 yenildiği derbide teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından kadroya alınmayan Fatih, teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ın geçmesinin ardından yeniden ilk 11'de şans bulmaya başladı. Taraftarların zaman zaman performansı nedeniyle tepki gösterdiği 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu özellikle son olarak 'de Hacettepespor galibiyetinde sergilediği futbolla alkış topladı. Fatih, oyundan çıkarken tribünlerin kendisine sevgi gösterisinde bulunmasıyla moral buldu.

    1. 27.4.2018 11:30
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