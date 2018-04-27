Altay'da Fatih formayı kaptı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bugsaşspor ve Hacettepspor'u mağlup ederek son 2 hafta öncesi şampiyonluk için ipleri yeniden eline alan Altay'da orta saha oyuncusu Fatih Gül, formayı yeniden kapmanın sevincini yaşıyor.
Siyah-beyazlıların deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında ve Karşıyaka'ya 2-1 yenildiği derbide teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından kadroya alınmayan Fatih, teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ın geçmesinin ardından yeniden ilk 11'de şans bulmaya başladı. Taraftarların zaman zaman performansı nedeniyle tepki gösterdiği 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu özellikle son olarak İzmir'de Hacettepespor galibiyetinde sergilediği futbolla alkış topladı. Fatih, oyundan çıkarken tribünlerin kendisine sevgi gösterisinde bulunmasıyla moral buldu.
- 27.4.2018 11:30
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Altay'da Fatih formayı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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