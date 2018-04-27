2. Lig ve 3. Lig'deki kulüplerden Spor Toto'ya teşekkür – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    2. Lig ve 3. Lig'deki kulüplerden 'ya teşekkür

    2. Lig ve 3. Lig'deki kulüplerden Spor Toto'ya teşekkür

    2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin, kulüplere destek olan Teşkilat Başkanlığı'na teşekkür etti. Mali olarak sıkıntılar yaşayan alt liglerdeki kulüplerin Spor Toto Teşkilatı tarafından İddaa programına alınarak gelir elde ettiğini hatırlatan Şahin, "2017-18 futbol sezonunda kulüplerimiz birçok zorlukla mücadele ediyor. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak bu ortamda spor kulüplerimizi düşünerek ülke sporunun ve gençliğinin gelişimi için maçlarımıza programda tam yer veren Spor Toto Teşkilatı'na minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

    1. 27.4.2018 16:28
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