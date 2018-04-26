Altay'da Töraydın güven verdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa odaklanan Altay'da sportif direktörken İsmet Taşdemir'in istifası üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, siyah-beyazlı takıma 2 haftada 6 puan kazandırarak alkış topladı.
Teknik adam olarak profesyonel anlamda ilk sınavına çıktığı Bugsaşspor deplasmanı öncesi, "Acaba başarılı olur mu?" endişesi yaratan Töraydın, Başkent'ten 1-0'lık zaferle dönülmesinin ardından İzmir'deki Hacettepespor maçının da 3-1 kazanılmasıyla camiaya güven aşıladı. Bu sezon Cüneyt Biçer ve İsmet Taşdemir'in ardından üçüncü teknik adam olan Özden Töraydın ise başarısına rağmen teknik direktörlük kariyerine geçmeyi düşenmediğini dile getirdi.
Sezon sonuna kadar görevi devralan Özden, "Hedefim teknik direktörlük değil, böyle bir iddiam yok" diyerek şunları söyledi;
"Göreve geldiğimde toplantı yaparak futbolcularımızdan beni hoca gibi görmemelerini istedim. Sadece onlara rehberlik ve ağabeylik yapıyorum. Avantajım 3 yıldır kulüpte görev almam ve oyuncuları yakından tanıyor olmam. İsmet Taşdemir istifa ettiğinde sezonun bitmesine 5-6 hafta kalmış olsaydı ya da Play-Off'u garantilemiş olsaydık yeni bir teknik adamla anlaşırdım. Ancak kalan kısa sürede göreve gelecek yeni teknik direktörün takımı yeterince tanıyamayacağını düşünerek sorumluluk aldım. Tecrübeli bir ekiple çalışıyorum, arkadaşlar bana yardımcı oluyorlar."
- 26.4.2018 12:22
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 8
Yorum
Kosabora GS'li Mert ... Daha önce Gomis, Alper direk kırmızı kart gördüklerinde kaç maç ceza almışlarsa, Pepe' de o kadar ceza aldı. Niye şaşıralım..
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 19
Yorum
yaso hadi güle güle yanınıza eküriniz ts yide alın nede olsa onlar sizden tecrübeli akıl alırsınız yıllardır uefa fifa arası mekik dokudular
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
Altay'da Töraydın güven verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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