Altay'da Töraydın güven verdi

Teknik adam olarak profesyonel anlamda ilk sınavına çıktığı Bugsaşspor deplasmanı öncesi, "Acaba başarılı olur mu?" endişesi yaratan Töraydın, Başkent'ten 1-0'lık zaferle dönülmesinin ardından İzmir'deki Hacettepespor maçının da 3-1 kazanılmasıyla camiaya güven aşıladı. Bu sezon Cüneyt Biçer ve İsmet Taşdemir'in ardından üçüncü teknik adam olan Özden Töraydın ise başarısına rağmen teknik direktörlük kariyerine geçmeyi düşenmediğini dile getirdi.



Sezon sonuna kadar görevi devralan Özden, "Hedefim teknik direktörlük değil, böyle bir iddiam yok" diyerek şunları söyledi;

"Göreve geldiğimde toplantı yaparak futbolcularımızdan beni hoca gibi görmemelerini istedim. Sadece onlara rehberlik ve ağabeylik yapıyorum. Avantajım 3 yıldır kulüpte görev almam ve oyuncuları yakından tanıyor olmam. İsmet Taşdemir istifa ettiğinde sezonun bitmesine 5-6 hafta kalmış olsaydı ya da Play-Off'u garantilemiş olsaydık yeni bir teknik adamla anlaşırdım. Ancak kalan kısa sürede göreve gelecek yeni teknik direktörün takımı yeterince tanıyamayacağını düşünerek sorumluluk aldım. Tecrübeli bir ekiple çalışıyorum, arkadaşlar bana yardımcı oluyorlar."