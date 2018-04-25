Menemen'de kulaklar Diyarbakır'da olacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 2 puan geriden lider Hatayspor'u takibini sürdüren Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, rakibinin de Amed Sportif deplasmanından kayıpla dönmesini bekleyecek.
Hatayspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, mutlak galip gelip rakibin en azından berabere kalmasını umut edecek. Teknik direktör Suat Kaya, Hatayspor'un Diyarbakır deplasmanında kayıp yaşayacağına inandığını belirterek, "Etimesgut ile Ankara'da kader maçına çıkacağız. Önce kendi işimize bakacağız. Sahadan 3 puanla ayrılıp, Diyarbakır'dan gelecek iyi haberi bekleyeceğiz" dedi.
- 25.4.2018 12:19
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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