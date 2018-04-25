Menemen'de kulaklar Diyarbakır'da olacak – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Menemen'de kulaklar 'da olacak

    Menemen'de kulaklar <a href="/index/diyarbakir?id=fd944e54-4bda-495b-bc38-bd22da59775c" class="" rel="tag">Diyarbakır</a>'da olacak

    TFF 2'nci Lig 'ta bitime 2 hafta kala 2 puan geriden lider Hatayspor'u takibini sürdüren , pazar günü deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, rakibinin de Amed Sportif deplasmanından kayıpla dönmesini bekleyecek.

    Hatayspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, mutlak galip gelip rakibin en azından berabere kalmasını umut edecek. Teknik direktör Suat Kaya, Hatayspor'un deplasmanında kayıp yaşayacağına inandığını belirterek, "Etimesgut ile Ankara'da kader maçına çıkacağız. Önce kendi işimize bakacağız. Sahadan 3 puanla ayrılıp, 'dan gelecek iyi haberi bekleyeceğiz" dedi.

    1. 25.4.2018 12:19
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