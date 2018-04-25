İpler Altay’ın elinde – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    İpler ’ın elinde

    İpler Altay’ın elinde

    Şampiyonluk için geri sayıma geçen siyah-beyazlıların başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Şu anda final havasındayız, ilk olarak Pendik deplasmanına odaklandık” ifadelerini kullandı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu kovalayan Altay'da gözler son iki maça çevrildi. Gelecek haftada oynanacak Pendik karşılaşmasının önemini vurgulayan başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Şampiyonluk yarışımız yeni başlıyor. Kalan 2 maçı final havasında oynayacağız; ancak öncelikle tamamen Pendik deplasmanına odaklanmalıyız. Yakaladığımız birlik beraberlik bir üst ligin garantisi olacak" dedi. ÖZGÜR Ekmekçioğlu, altyapı takımlarını taşıyan otobüsün tesislerde park sırasında yanarak kullanılmaz hale gelmesiyle ilgili, "Tek tesellimiz olayda can kaybı yaşanmaması. Resmi makamlar tarafından incelemeler sürüyor" açıklamasını yaptı.
    1. 25.4.2018
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