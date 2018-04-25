İpler Altay’ın elinde
Şampiyonluk için geri sayıma geçen siyah-beyazlıların başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Şu anda final havasındayız, ilk olarak Pendik deplasmanına odaklandık” ifadelerini kullandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu kovalayan Altay'da gözler son iki maça çevrildi. Gelecek haftada oynanacak Pendik karşılaşmasının önemini vurgulayan başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Şampiyonluk yarışımız yeni başlıyor. Kalan 2 maçı final havasında oynayacağız; ancak öncelikle tamamen Pendik deplasmanına odaklanmalıyız. Yakaladığımız birlik beraberlik bir üst ligin garantisi olacak" dedi. ÖZGÜR Ekmekçioğlu, altyapı takımlarını taşıyan otobüsün tesislerde park sırasında yanarak kullanılmaz hale gelmesiyle ilgili, "Tek tesellimiz olayda can kaybı yaşanmaması. Resmi makamlar tarafından incelemeler sürüyor" açıklamasını yaptı.
- 25.4.2018
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