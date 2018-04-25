Buca, yine ateşle oynuyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 15'inci sırada yer alan Bucaspor, geçtiğimiz 2 sezonda olduğu gibi son anda kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. 2015-16'da 34. haftada kümede kalışını ilan eden sarı-lacivertliler, 33. Haftada küme düşmekten kurtulmuştu. Buca, son iki maçında Kastamonu (D) ve Etimesgut ile karşılaşacak.
- 25.4.2018
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taraftar Zaten kaçtınız..
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