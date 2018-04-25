Buca, yine ateşle oynuyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Buca, yine ateşle oynuyor

    Buca, yine ateşle oynuyor
    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 15'inci sırada yer alan , geçtiğimiz 2 sezonda olduğu gibi son anda kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. 2015-16'da 34. haftada kümede kalışını ilan eden sarı-lacivertliler, 33. Haftada küme düşmekten kurtulmuştu. Buca, son iki maçında Kastamonu (D) ve Etimesgut ile karşılaşacak.
    1. 25.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buca, yine ateşle oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN