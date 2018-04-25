Altay'da Töraydın'ın zor seçimi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Altay'da Töraydın'ın zor seçimi

    Altay'da Töraydın'ın zor seçimi

    TFF 2. Lig 'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluk iddiasını tekrar güçlendiren Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, pazar günü Pendikspor deplasmanında forvette 'la Muharrem Ozan arasında tercih yapmaya hazırlanıyor.

    İki golcünün de formda olması Töraydın'ın seçim yapmasını zorlaştırıyor. Önceki hafta 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan Bugsaşspor deplasmanında kullandığı penaltıyı gole çeviren ancak gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Muharrem Ozan'ın yokluğunda İzmir'deki Hacettepe maçında ilk 11'de şans bulan Murat da attığı golle ustalığını bir kez daha gösterdi.

    Hacettepe randevusunda skor 1-1'ken rakip fileleri sarsarak takımını öne geçiren Kaptan Murat, 3-1'lik zaferde önemli pay sahibi oldu. İki golcünün de final haftalarında skora katkı sağlaması siyah-beyazlıların yüzünü güldürürken, teknik heyet golcü tercihi konusunda tatlı bir telaş yaşıyor. İzmir ekibinde 'un 12, cezası sona eren Muharrem Ozan'ın ise 9 golü bulunuyor.

    Öte yandan Altay, 2500 kişi kapasiteli Pendik Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan 125 kişilik kontenjanın en yüksek seviyede artırılması için başvuruda bulunup, Pendikspor'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.

    1. 25.4.2018 12:17
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