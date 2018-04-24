Altay Kulübüne ait takım otobüsünün yanması
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kendilerine ait otobüsün yanmasına ilişkin "Söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için yapıldıysa bu sadece gülünç bir durumdur." dedi.
Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Nisan akşamı Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin önünde park halinde bulunan takım otobüsünde geçmişe dair anılarının bulunduğunu ve halen altyapıya hizmet verdiğini belirtti.
Otobüsün yanmasının kendilerini derinden üzdüğünü bildiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:
"Tek tesellimiz olayda can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Resmi makamlar tarafından incelemeler sürüyor. Sonuç itibarıyla eğer yangın bir kundaklamadan ötürü çıkmış olsa dahi bunun münferit bir suç olacağı kanaatindeyiz. Ancak şu bilinmelidir ki, söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için yapıldıysa bu sadece gülünç bir durumdur. Çünkü değil otobüsümüzü bizleri dahi yaksalar, ne vatanımıza ne de kulübümüze hizmet etmekten ve Büyük Altaylılığımızdan bir an bile olsa asla vazgeçmeyiz. Bizim davamızda inanmayanlara yer yok. Camiamızın hedefleri için sonuna kadar mücadelemiz sürecek."
Ekmekçioğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşıp 7 yıldır ayrı kaldıkları 1. Lig'e döneceklerini aktararak, "Zihnen inanıp yüreğimizle mücadele ettikten sonra gerçekleştiremeyeceğimiz hedef yok. Sarf ettiğimiz tüm emekle, İzmir'in geçtiğimiz sezon bizler için yarattığı sinerji bu hafta da yolumuzu açtı. Şampiyonluk yarışımız yeni başlıyor. Kalan 2 maçı final havasında oynayacağız ancak öncelikle tamamen Pendik deplasmanına odaklanmalıyız. Yakaladığımız birlik-beraberlik atmosferi bir üst ligin garantisi olacak." ifadelerini kullandı.
- 24.4.2018 14:24
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