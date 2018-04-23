90+2’de gümüş gol
Şampiyonluk yolunda en kritik deplasmanına giden Gümüşhane, Bahadır’ın attığı golle geri düştü. Ş.Urfa, zirveye oturmak için dev bir adım atacaktı ki 90+2’de Fırat Arıkan sahneye çıktı
EFELER YENİŞEMEDİ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Bucaspor, konuğu Menemen Belediye ile 1-1 kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren misafir ekip, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibi karşısında 26. dakikada Samed Ali'nin golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarı karşılıklı ataklarla başlarken, beraberlik için yüklenen Bucaspor aradığı golü 73'te İbrahim Şirin ile buldu. Kalan dakikalarda skor değişmeyince iki taraf da 1 puana razı oldu. Bu sonuçla 70 puana yükselen Menemen, lider Hatay'ın da berabere kaldığı haftada zirveye ortak şansını kaçırdı. Buca ise aynı 32 puana yükselip düşme hattında yer alan Tuzla'nın üzerinde kaldı. Öte yandan Menemen Teknik Direktörü Suat Kaya, kalan 2 maçta 6 puan alıp şansın da yardımıyla doğrudan 1. Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdi.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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