90+2’de gümüş gol – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    90+2’de gümüş gol

    90+2’de gümüş gol

    Şampiyonluk yolunda en kritik deplasmanına giden Gümüşhane, Bahadır’ın attığı golle geri düştü. Ş.Urfa, zirveye oturmak için dev bir adım atacaktı ki 90+2’de sahneye çıktı

    2. Lig 'ta haftanın en kritik maçında lider Gümüşhanespor, maç öncesi ikinci sırada bulunan Ş.Urfa'ya konuk oldu. Seyircisiz oynanan müsabakada ev sahibi Ş. Urfa 44'üncü dakikada Bahadır Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kazansa liderlik koltuğuna oturacak ve rakibini iki puan sollayacak olan Ş. Urfa son anlarda yıkıldı. Karşılaşmanın uzatma anlarında Gümüşhane'den sahneye çıktı. Arıkan 90+2'de attığı golle Gümüşhane'yi liderlik koltuğunda tuttu. Şanlıurfaspor ise 3. sıraya geriledi.

    EFELER YENİŞEMEDİ
    2. Lig 'un 32. haftası derbisine sahne oldu. , konuğu Menemen Belediye ile 1-1 kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren misafir ekip, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibi karşısında 26. dakikada Samed Ali'nin golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarı karşılıklı ataklarla başlarken, beraberlik için yüklenen aradığı golü 73'te İbrahim Şirin ile buldu. Kalan dakikalarda skor değişmeyince iki taraf da 1 puana razı oldu. Bu sonuçla 70 puana yükselen Menemen, lider Hatay'ın da berabere kaldığı haftada zirveye ortak şansını kaçırdı. Buca ise aynı 32 puana yükselip düşme hattında yer alan Tuzla'nın üzerinde kaldı. Öte yandan Menemen Teknik Direktörü Suat Kaya, kalan 2 maçta 6 puan alıp şansın da yardımıyla doğrudan 1. Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdi.
    1. 23.4.2018
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