Özgür Ekmekçioğlu: “Hep birlikte inanacağız, başaracağız”
TFF 2. Lig’in bitimine 3 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Altay’da Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı camia başta olmak üzere tüm İzmir’e destek çağrısında bulundu.
FAİR-PLAY ÇAĞRISI
"Hep birlikte inanacağız, hep birlikte başaracağız" diyen Ekmekçioğlu, hedefe ulaşmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Ekmekçioğlu, "İnanıyorum ki oyuncularımız sahadaki mücadelesiyle kahraman, büyük Altayımız başarısıyla bir kez daha İzmir'in gururu olacaktır" şeklinde konuştu.
Altay adına muhtemel şampiyonluk maçı olabilecek Gümüşhanespor müsabakası öncesi kulübün ceza sınırında olduğunu hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, son hafta iç sahada oynamanın avantajını kaybetmemek için Hacettepe maçında tribünlerde Altay'a yakışacak Fair-Play çerçevesinde, küfürsüz ve centilmenliğin hakim olacağı bir doksan dakika izleyeceklerine inandığını belirtti.
- 20.4.2018 12:09
- Güncelleme: 20.4.2018 12:10
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Özgür Ekmekçioğlu: “Hep birlikte inanacağız, başaracağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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