Menemen Belediyespor stres yapmayacak
TFF 2'^nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü küme düşmeme mücalesi veren Bucaspor'a konuk olacak zirve adaylarından Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya futbolcularına, 'Sakin olun' uyarısında bulundu.
Çok zorlu bira deplasmana çıkacaklarını belirten Kaya, "Her iki takımda üzerindeki baskıyla oynayacak. Bucaspor saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyecek. Rakibimiz taraftar desteğini de arkasına alacak. Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Biz sadece kendi işimize bakmalıyız. Hakemle ve rakiple uğraşmadan, sakin kalarak futbolumuzu oynayacağız. Güçlü bir takımız, yeterli deneyime sahibiz. Bitime 3 hafta kala beraberliğe dahi tahammülümüz yok. Kazanıp lider Hatayspor'un hata yapmasını bekleyeceğiz" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sol bek Yasin dışında eksik yok.
- 19.4.2018 12:50
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
Ümit Öztürk idolüm cüneyt. boynuz kulağı geçermiş ümite her hafta maç cüneyte gs yenilgisinden sonra maç yok. hakem dediğin hep kazandırmalı
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Önce İsla,Neto ve oynatılmayacak sa Valbuena yı gönderin sonra transferi düşünün.
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Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hakemlere filan bağırmaya başlamıç demek ki fabrika ayarlarına geri dönüyor sinyor Terim.
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