Menemen Belediyespor stres yapmayacak – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    stres yapmayacak

    Menemen Belediyespor stres yapmayacak

    2'^nci Lig 'ta pazar günü küme düşmeme mücalesi veren 'a konuk olacak zirve adaylarından 'da teknik direktör futbolcularına, 'Sakin olun' uyarısında bulundu.

    Çok zorlu bira deplasmana çıkacaklarını belirten Kaya, "Her iki takımda üzerindeki baskıyla oynayacak. saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyecek. Rakibimiz taraftar desteğini de arkasına alacak. Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Biz sadece kendi işimize bakmalıyız. Hakemle ve rakiple uğraşmadan, sakin kalarak futbolumuzu oynayacağız. Güçlü bir takımız, yeterli deneyime sahibiz. Bitime 3 hafta kala beraberliğe dahi tahammülümüz yok. Kazanıp lider Hatayspor'un hata yapmasını bekleyeceğiz" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sol bek Yasin dışında eksik yok.

    1. 19.4.2018 12:50
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