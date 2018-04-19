Bucaspor'da kadro telaşı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü kümede kalma yolunda, şampiyonluk adayı Menemen Belediyespor ile karşılaşacak Bucaspor'da cezalı oyuncuların çokluğu sıkıntı yarattı. Kart cezalıları Emre Özkan, Emre Toraman ve Oğuz Aydın'dan yararlanamayacak olan teknik direktör Yüksel Kepoğlu'nun dar rotasyonda nasıl bir kadro kuracağı merak konusu oldu.
?Kepoğlu'nun Emre Özkan'ın yokluğunda Uğurcan'a stoperde şans vermesi beklenirken, Emre Toraman'ın yerine ise orta alanda genç Devrim'i
sahaya süreceği ifade edildi. Kepoğlu'nun kanatlarda görev alan Oğuz'un yerine de Cuma'ya hazır ol dediği bildirildi.
Evlerinde oynrayacakları Menemen maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini belirten Kepoğlu, "Eksiklerimiz var ama herkes yüreğini ortaya koyacak" dedi.
- 19.4.2018 12:40
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
Ümit Öztürk idolüm cüneyt. boynuz kulağı geçermiş ümite her hafta maç cüneyte gs yenilgisinden sonra maç yok. hakem dediğin hep kazandırmalı
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Önce İsla,Neto ve oynatılmayacak sa Valbuena yı gönderin sonra transferi düşünün.
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Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hakemlere filan bağırmaya başlamıç demek ki fabrika ayarlarına geri dönüyor sinyor Terim.
Bucaspor'da kadro telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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