Bucaspor'da kadro telaşı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da kadro telaşı

    Bucaspor'da kadro telaşı

    2'nci Lig 'ta pazar günü kümede kalma yolunda, şampiyonluk adayı ile karşılaşacak 'da cezalı oyuncuların çokluğu sıkıntı yarattı. Kart cezalıları Emre Özkan, Emre Toraman ve Oğuz Aydın'dan yararlanamayacak olan teknik direktör Yüksel Kepoğlu'nun dar rotasyonda nasıl bir kadro kuracağı merak konusu oldu.

    ?Kepoğlu'nun Emre Özkan'ın yokluğunda Uğurcan'a stoperde şans vermesi beklenirken, Emre Toraman'ın yerine ise orta alanda genç Devrim'i
    sahaya süreceği ifade edildi. Kepoğlu'nun kanatlarda görev alan Oğuz'un yerine de Cuma'ya hazır ol dediği bildirildi.
    Evlerinde oynrayacakları Menemen maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini belirten Kepoğlu, "Eksiklerimiz var ama herkes yüreğini ortaya koyacak" dedi.

    1. 19.4.2018 12:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor'da kadro telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN