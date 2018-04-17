Nazilli'de Yavuz'un vicdanı rahat – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Nazilli'de Yavuz'un vicdanı rahat

    Nazilli'de Yavuz'un vicdanı rahat

    2. Lig 'ta geçen hafta Hacettepe'ye deplasmanda 3-2 yenilerek bitime 3 hafta kala Fethiyespor'un 9 puan gerisine düşen ve kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan 'da teknik direktör vicdanının rahat olduğunu söyledi.

    11 yıllık kariyerinde daha önce sadece üst üste 2 maç kaybettiğini belirten Yavuz, "Ben için her şeyimi verdim. Vicdanım rahat. Rakipten daha fazla pozisyonlara giren bir takım olduk ama oyunumuzu sonuca yansıtamadık" dedi.

    Nazilli Belediyespor bu hafta puan kaybı yaşar ya da Fethiyespor, Bandırmaspor maçından puanla ayrılırsa resmen 3. Lig'e düşecek.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:56
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