Nazilli'de Yavuz'un vicdanı rahat
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'ye deplasmanda 3-2 yenilerek bitime 3 hafta kala Fethiyespor'un 9 puan gerisine düşen ve kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz vicdanının rahat olduğunu söyledi.
11 yıllık kariyerinde daha önce sadece üst üste 2 maç kaybettiğini belirten Yavuz, "Ben Nazilli Belediyespor için her şeyimi verdim. Vicdanım rahat. Rakipten daha fazla pozisyonlara giren bir takım olduk ama oyunumuzu sonuca yansıtamadık" dedi.
Nazilli Belediyespor bu hafta puan kaybı yaşar ya da Fethiyespor, Bandırmaspor maçından puanla ayrılırsa resmen 3. Lig'e düşecek.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:56
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Şenol Güneş Kadıköy'de kazanamıyor
Toplam 1
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BJK'li Tur Vodafon Park'ta gitti. 10 kisi rakib'i yenemedik ya utanip bu maça sadece yedeklerle çikip Fener'i ligdeki diger maçlar için yormaliyiz
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Toplam 1
Yorum
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