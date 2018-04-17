Altay'da kaptan dönüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Play-Off yarışı veren Hacettepespor'la karşılaşacak şampiyonluk hedefindeki Altay'da kaptan Murat Uluç, yeniden ilk 11'deki yerini alacak.
Geçen hafta Bugsaşspor deplasmanında teknik direktör Özden Töraydın tarafından kulübeye çekilen deneyimli santrfor, bu hafta cezalı Muharrem Ozan'ın yokluğunda İzmir ekibinin gol umudu olacak. Attığı 11 golle takımın en skorer oyuncusu olan kaptan Murat, 3 haftadır rakip fileleri sarsamıyor.
En son İzmir'de oynanan Silivrispor randevusunda gol sevinci yaşayan usta krampon daha sonra Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) randevularında sessiz kaldı. Altay sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Bugsaşspor karşılaşması sonrası hafif bir sakıtlığı bulunan stoper İbrahim Öztürk'ün Hacettepespor müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:34
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Altay'da kaptan dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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