Altay'da gözler Furkan Deniz'de – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da gözler Deniz'de

    Altay'da gözler Furkan Deniz'de

    2'nci Lig 'ta son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen 'da son 4 haftada gözler genç golcü 'a çevrildi. Bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki kanat oyuncusu son golünü 25 Şubat'ta 'de 4-0 kazandıkları Konya Anadolu Selçukspor maçında kaydetti. Daha sonra üst üste oynanan Fethiyespor (D), SBS İnşaat Kırklarelispor, Sakaryaspor (D) ve Silivrispor karşılaşmalarında sessiz kalan, Bandırmaspor deplasmanında ise kadroda yer bulamayan Furkan geçen hafta Karşıyaka derbisinde de 72'nci dakikada oyundan alındı. Performansında düşüş yaşayan yetenekli futbolcunun bu hafta Bugsaşspor deplasmanında 6 haftalık gol orucusu bozması bekleniyor. Furkan, devre arasında Ümraniyespor'dan teklif almasına rağmen altyapısından yetiştiği Altay ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:39
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