TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Altay'da son 4 haftada gözler genç golcü Furkan'a çevrildi. Bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki kanat oyuncusu son golünü 25 Şubat'ta İzmir'de 4-0 kazandıkları Konya Anadolu Selçukspor maçında kaydetti. Daha sonra üst üste oynanan Fethiyespor (D), SBS İnşaat Kırklarelispor, Sakaryaspor (D) ve Silivrispor karşılaşmalarında sessiz kalan, Bandırmaspor deplasmanında ise kadroda yer bulamayan Furkan geçen hafta Karşıyaka derbisinde de 72'nci dakikada oyundan alındı. Performansında düşüş yaşayan yetenekli futbolcunun bu hafta Bugsaşspor deplasmanında 6 haftalık gol orucusu bozması bekleniyor. Furkan, devre arasında Ümraniyespor'dan teklif almasına rağmen altyapısından yetiştiği Altay ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ ADAM GELECEK OLSA TÜRKİYEYE İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLUR ! SİZE SORUYORUM FUTBOLCUSUNUZ AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
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Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
SINIZ. YOKSA GS YIN İŞİ ZOR. GÜN BU GÜN SN ABDÜRAHİM BAŞKAN BU VERİMSİZ FUTBOLCULARIN KAZANILMASI SANA DÜŞÜYOR. YOKSA KİMSE BU İŞİ YAPAMAZ. GS YI İMPARATOR VE SEN ŞAMPİYON YAPMALI
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Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
MASI GEREKEN BİR OYUNCU. BU ADAMI GS DA İMPARATOR OYNATAMAZSA KİMSE OYNATAMAZ. AMA ŞU ANA KADARDA GS DA BAŞARISIZ. BU OYUNCU MAÇ ALMALI MAÇ. HER ŞEYE RAĞMEN KAZANIL
Altay'da gözler Furkan Deniz'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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