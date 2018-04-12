Altay'da gözler Furkan Deniz'de

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Altay'da son 4 haftada gözler genç golcü Furkan'a çevrildi. Bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki kanat oyuncusu son golünü 25 Şubat'ta İzmir'de 4-0 kazandıkları Konya Anadolu Selçukspor maçında kaydetti. Daha sonra üst üste oynanan Fethiyespor (D), SBS İnşaat Kırklarelispor, Sakaryaspor (D) ve Silivrispor karşılaşmalarında sessiz kalan, Bandırmaspor deplasmanında ise kadroda yer bulamayan Furkan geçen hafta Karşıyaka derbisinde de 72'nci dakikada oyundan alındı. Performansında düşüş yaşayan yetenekli futbolcunun bu hafta Bugsaşspor deplasmanında 6 haftalık gol orucusu bozması bekleniyor. Furkan, devre arasında Ümraniyespor'dan teklif almasına rağmen altyapısından yetiştiği Altay ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.