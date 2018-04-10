Nazilli Belediyespor'da Yavuz ümitli – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'da Yavuz ümitli

    Nazilli Belediyespor'da Yavuz ümitli

    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Bugsaşspor'a 3-1 yenilerek bitime 4 hafta kala küme düşme korkusu yaşayan 'da teknik direktör , son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

    Sınırda olan rakipleri Fethiyespor'la aralarında 6 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz, "Daha alınmamış 12 puan var. Kesinlikle son düdük çalana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.

    Bugsaşspor müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savunan Yavuz, "Bizim için çok kritik maçtı. Maalesef hatalı kararlarla gardımız düştü" diye konuştu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:58
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