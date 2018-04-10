Nazilli Belediyespor'da Yavuz ümitli
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bugsaşspor'a 3-1 yenilerek bitime 4 hafta kala küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Sınırda olan rakipleri Fethiyespor'la aralarında 6 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz, "Daha alınmamış 12 puan var. Kesinlikle son düdük çalana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.
Bugsaşspor müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savunan Yavuz, "Bizim için çok kritik maçtı. Maalesef hatalı kararlarla gardımız düştü" diye konuştu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:58
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Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
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