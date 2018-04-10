Altay'ın yeni teknik patronu Özden Töraydın: "Sorumluluktan kaçmadım" – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Altay'ın yeni teknik patronu : "Sorumluluktan kaçmadım"

    Altay'ın yeni teknik patronu <a href="/index/ozden-toraydin?id=7e7856d5-e8c6-463b-a4e4-20d6db3b6fae" class="" rel="tag">Özden Töraydın</a>: "Sorumluluktan kaçmadım"

    2'nci Lig 'ta Karşıyaka mağlubiyeti sonrası istifa eden İsmet Taşdemir'in yerine sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen , büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

    Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun isteği üzerine görevi kabul ettiğini dile getiren , "Benim hiçbir zaman teknik direktörlük yapma hayalim olmadı. Kalan 4 haftada yeni bir teknik direktörün takımı tanıyıp başarılı olabileceğine inanmadım. Bu yüzden sorumluluktan kaçmamam gerektiğini düşündüm. Bana, 'Kendini ateşe atma, arka planda gölge gibi kal' diyenler oldu. Ancak hayatım boyunca sorumluluktan kaçmadım. Üç yıldır kulübün içindeyim hiçbir teknik adamın işine karışmadım. Başarısızlık halinde gelebilecek tüm tepkileri göze aldım" dedi.

    Derbide alınan yenilgi nedeniyle morali bozulan takımı yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden şöyle devam etti: "Şimdi Bugsaşspor deplasmanına odaklanmalıyız. Halen şampiyonluk şansımız devam ediyor ama Play-Off'a kalamama riskimiz de var. Çok kritik bir dönemdeyiz. Tek isteğim bu saatten sonra kimin oynayıp oynamadığını eleştirmeden sadece takıma destek olunması. Kaliteli bir kadroya sahibiz ve bu işin içinden çıkacağımızı düşünüyorum. Geçen sezon olduğu gibi yine birlik ve beraberlikle şampiyon olabiliriz. Kalan 4 maçı kazanırsak yine direkt şampiyonluk umudumuz var. Biz takıma rehberlik yapacağız, onlar da üzerine düşeni yaparsa hedefe ulaşırız."

    Ferhat'ın cezasının bittiği Altay'da Ferdi ise cezalı durumda.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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