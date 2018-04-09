Menemen Belediyespor kendini yaktı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    kendini yaktı

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=adb0c5ec-d971-42bb-8f2d-8f2b7a5b9ecc" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a> kendini yaktı

    2. Lig 'ta Sivas Belediyespor'un ardından Tuzlaspor'la da berabere kalan , bitime 4 hafta kala liderliği Hatayspor'a teslim etti.

    23. haftada Afyonspor'dan koltuğu alan sarı-lacivertliler son 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak büyük avantajı kaçırdı. Tüm ipleri Hatayspor'un eline bırakan İzmir ekibi, rakibinin 2 puan gerisine düştü. Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen 'u beraberlikler yaktı.

    son 7 haftada tam 4 kez eşitliği bozamazken, yalnız 3 maçını kazanabildi. Hatayspor ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek müthiş bir seriye imza attı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kalan 4 müsabakada Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Hatayspor ise İnegölspor (D), Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif (D) ve Afjet Afyonspor'la oynayacak

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:01
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