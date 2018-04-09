23. haftada Afyonspor'dan koltuğu alan sarı-lacivertliler son 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak büyük avantajı kaçırdı. Tüm ipleri Hatayspor'un eline bırakan İzmir ekibi, rakibinin 2 puan gerisine düştü. Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Menemen Belediyespor'u beraberlikler yaktı.



Menemen Belediyespor son 7 haftada tam 4 kez eşitliği bozamazken, yalnız 3 maçını kazanabildi. Hatayspor ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek müthiş bir seriye imza attı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kalan 4 müsabakada Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Hatayspor ise İnegölspor (D), Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif (D) ve Afjet Afyonspor'la oynayacak