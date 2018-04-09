Menemen Belediyespor kendini yaktı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor'un ardından Tuzlaspor'la da berabere kalan Menemen Belediyespor, bitime 4 hafta kala liderliği Hatayspor'a teslim etti.
23. haftada Afyonspor'dan koltuğu alan sarı-lacivertliler son 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak büyük avantajı kaçırdı. Tüm ipleri Hatayspor'un eline bırakan İzmir ekibi, rakibinin 2 puan gerisine düştü. Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Menemen Belediyespor'u beraberlikler yaktı.
Menemen Belediyespor son 7 haftada tam 4 kez eşitliği bozamazken, yalnız 3 maçını kazanabildi. Hatayspor ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek müthiş bir seriye imza attı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kalan 4 müsabakada Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Hatayspor ise İnegölspor (D), Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif (D) ve Afjet Afyonspor'la oynayacak
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:01
-
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 6
Yorum
CYT Yazik oldu, gec acildik bu sene...sampiyon olamayiz (artik)...
-
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golüne yorum: "Bence gol değil"
Toplam 2
Yorum
ali kesinlikle göl değildi o hakemin gözü acaba nereye bakıyordu yazık oldu osmanlı sporun hakkını hakem bile bile yedirdi ve o mac osmanlınındı
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 6
Yorum
kaya Ronalda iyi tamam da messi daha az maç oynamasına rağmen asistlerde ve kupalarda geçmiş gollerde de 1 yıl içinde kapatacak durumda. MESSİİİİ
Menemen Belediyespor kendini yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.