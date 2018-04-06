Fethiyespor'un konuğu Sakaryaspor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'un konuğu

    Fethiyespor'un konuğu Sakaryaspor

    2. Lig 'ta üst üste Niğde Belediyespor ve Kırklarelispor galibiyetleriyle düşme potasının 5 puan uzağında kalan , yarın şampiyonluk hedefleyen 'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda 'un düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Lacivert-beyazlılarda cezalı futbolcu bulunmazken sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Onur Garip ve Yiğit Gökoğlan mücalede görev yapamayacak. Teknik Direktör Levent Eriş, son 2 maçı kazanmanın takıma büyük moral verdiğini belirterek, "Sakaryaspor'u yenip seriyi sürdüreceğiz. Kalan 5 haftada kayıp yaşama lüksümüz yok. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Bu maç öncesi ev sahibi Fethiyespor, 28 puanla 15. sırada yer alırken, 53 puanı bulunan Sakaryaspor ise 3. basamakta.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:38
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