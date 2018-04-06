Fethiyespor'un konuğu Sakaryaspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Niğde Belediyespor ve Kırklarelispor galibiyetleriyle düşme potasının 5 puan uzağında kalan Fethiyespor, yarın şampiyonluk hedefleyen Sakaryaspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Lacivert-beyazlılarda cezalı futbolcu bulunmazken sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Onur Garip ve Yiğit Gökoğlan mücalede görev yapamayacak. Teknik Direktör Levent Eriş, son 2 maçı kazanmanın takıma büyük moral verdiğini belirterek, "Sakaryaspor'u yenip seriyi sürdüreceğiz. Kalan 5 haftada kayıp yaşama lüksümüz yok. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Bu maç öncesi ev sahibi Fethiyespor, 28 puanla 15. sırada yer alırken, 53 puanı bulunan Sakaryaspor ise 3. basamakta.