Fethiyespor nefes aldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta SBS İnşaat Kırklarelispor'u deplasmanda 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Fethiyespor, alt sıralardaki rakibi Nazilli Belediyespor'un Karşıyaka'ya yenilmesiyle derin nefes aldı. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alarak düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkaran lacivert-beyazlılar, son 5 haftaya biraz daha rahat girdi.
Teknik direktör Levent Eriş, lige tutunacaklarını belirterek, "Kazandığımız 2 maç bizi çok önemli bir noktaya taşıdı. Elbette işimiz henüz bitmedi. Ancak güzel bir avantaj elde ettik. Ben takımıma inanıyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi sonuçlara imza atacağız" dedi.
Fethiyespor önündeki periyotta, Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor'la rakip olacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:56
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"Taşlardan kale yapardık"
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Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
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Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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Galatasaray'a Japon 10 numara!
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Yorum
metinn nagatomuyu alalim 10 numarada bu adam olursa super bence harika agresif ve ataklar sahada mucadeleciler takim ruhunu yansityorlar derim
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