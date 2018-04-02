Fethiyespor nefes aldı

Teknik direktör Levent Eriş, lige tutunacaklarını belirterek, "Kazandığımız 2 maç bizi çok önemli bir noktaya taşıdı. Elbette işimiz henüz bitmedi. Ancak güzel bir avantaj elde ettik. Ben takımıma inanıyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi sonuçlara imza atacağız" dedi.



Fethiyespor önündeki periyotta, Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor'la rakip olacak.