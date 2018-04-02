Fethiyespor nefes aldı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Fethiyespor nefes aldı

    Fethiyespor nefes aldı

    TFF 2'nci Lig 'ta SBS İnşaat Kırklarelispor'u deplasmanda 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Fethiyespor, alt sıralardaki rakibi 'un Karşıyaka'ya yenilmesiyle derin nefes aldı. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alarak düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkaran lacivert-beyazlılar, son 5 haftaya biraz daha rahat girdi.

    Teknik direktör , lige tutunacaklarını belirterek, "Kazandığımız 2 maç bizi çok önemli bir noktaya taşıdı. Elbette işimiz henüz bitmedi. Ancak güzel bir avantaj elde ettik. Ben takımıma inanıyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi sonuçlara imza atacağız" dedi.

    Fethiyespor önündeki periyotta, Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor'la rakip olacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:56
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