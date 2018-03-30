Bucaspor'un konuğu Amed Sportif
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Tuzlaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek küme düşme potasına doğru yaklaşan Bucaspor, yarın alt sıralardaki rakiplerinden Amed Sportif'i konuk edecek.
Yeni Buca Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Emre Toraman forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 10, kapalı tribün 7, maraton tribün 5, kale arkaları da 3 TL olarak belirlendi.
İl Spor Güvenlik Kurulu, Bucaspor'un yaptığı başvuruyu değerlendirerek Amed Sportifli taraftarların stada alınmamasını kararlaştırdı. Bucasporlu futbolcular ise sosyal medyada çektikleri videoda futbolseverden destek istedi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Amed Sportif'i yenerek lige sıkı sıkı tutunmak istiyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz" dedi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 6
Yorum
okan 1924-51 ve 1937-50 tarihlerinden bahsediliyor bu tarihler birbiriyle çakışıyor..nasıl oluyor aynı sezon 2 tane 1.lig sampiyonu mu cıkıyor..
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
61TEO SABRETMEKTEN ANAMIZ AĞLADI ARKADAŞ SABIR SABIR NEREYE KADAR GELEN 3 SENE İSTİYOR GİDİNCE YERİNE GELECEK OLANDA BİR 3 SENE DAHA İSTER.SABIR
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
balturk doğru adam proje adamı golf gibi bir sporda ki başarsı ortada. ama kimse trübünden bağırıp çağırmıyak.sadece destek
Bucaspor'un konuğu Amed Sportif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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