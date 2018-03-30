Bucaspor'un konuğu Amed Sportif – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'un konuğu

    Bucaspor'un konuğu Amed Sportif

    2. Lig 'ta geçen hafta Tuzlaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek küme düşme potasına doğru yaklaşan , yarın alt sıralardaki rakiplerinden 'i konuk edecek.

    Yeni Buca Stadı'nda 'un düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Emre Toraman forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 10, kapalı tribün 7, maraton tribün 5, kale arkaları da 3 TL olarak belirlendi.

    İl Spor Güvenlik Kurulu, 'un yaptığı başvuruyu değerlendirerek Amed Sportifli taraftarların stada alınmamasını kararlaştırdı. Bucasporlu futbolcular ise sosyal medyada çektikleri videoda futbolseverden destek istedi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. 'i yenerek lige sıkı sıkı tutunmak istiyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz" dedi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
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