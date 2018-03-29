TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Mersin İdmanyurdu ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un bu hafta evinde oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasının bilet fiyatı 1 TL olarak açıklandı.
Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada taraftarın desteğine ihtiyaç duyan yeşil-beyazlılarda taraftarlar da duyurular yaparak tüm ilçe halkını maça davet etti. Taraftarlar, kritik maç öncesi cumartesi tesislere gelerek takıma moral verecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da tedavisi süren Mehmet Albayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Maç öncesi Bodrum'un 25, kurtuluş barajındaki Tuzla'nın 29 puanı var.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:59
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Adou sürprizi!
Toplam 6
Yorum
Turgay Yaren Eljif Elmas neden kiraya gidecek.?Onu oynatacak,gençlere önem,değer verecek hoca lazım.Bu kafayla biz A'ya tövbe genç kazandıramayız ..
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 6
Yorum
mehmetcik aykut hoca defans yapar bekler gelirler 3 gol atarlar.atak oynasa 3 gol atacak 3 puan garanti ama kadro sistem yanlış hatalı her maçta hata
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 11
Yorum
güneş bu senenin okkalı kazığı robben olur
Bodrumspor - Tuzlaspor maçı 1 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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