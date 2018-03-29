Bodrumspor - Tuzlaspor maçı 1 TL – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Bodrumspor - maçı 1

    Bodrumspor - Tuzlaspor maçı 1 TL

    2. Lig 'ta üst üste ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Belediyesi Bodrumspor'un bu hafta evinde oynayacağı karşılaşmasının bilet fiyatı 1 olarak açıklandı.

    Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada taraftarın desteğine ihtiyaç duyan yeşil-beyazlılarda taraftarlar da duyurular yaparak tüm ilçe halkını maça davet etti. Taraftarlar, kritik maç öncesi cumartesi tesislere gelerek takıma moral verecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da tedavisi süren Mehmet Albayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Maç öncesi Bodrum'un 25, kurtuluş barajındaki Tuzla'nın 29 puanı var.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:59
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