Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    , maçına hazırlanıyor

    Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor

    Şampiyonluk yarışını sürdüren , ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    TFF 2. Lig 'ta 51 puanla lider Altay ve averajla 2. sırada yer alan Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan , pazar günü deplasmanda oynayacağı maçına odaklandı. Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan sarı-yeşilliler, daha sonra çabukluk çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Artun Akçakın, takımdan ayrı çalıştı.

    Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:49
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