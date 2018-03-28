Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor
Şampiyonluk yarışını sürdüren Şanlıurfaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:49
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 15
Yorum
mehmet niye aldınız çocuğu. iki maç oynatınca kiraya gönder. Roma' ya bak Cengiz' i bir devre oynattı sabretti kiraya verdi mi ?
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Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 7
Yorum
Bonservizsiz ve ya kiralık gelecek sezon için üst düzey oyuncular transfer etmemiz şart.
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"Hak ederek şampiyon olmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
insan hayret ediyor faruk süren ve ünal aysaldan sonra üçüncü kez vizyon sahibi başkan yönetiyor kulübü. inşallah mayıs seçimlerini de kazanır
Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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