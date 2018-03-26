Yenilmez Kemer – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Yenilmez

    Sahasında Dardanel’i mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran , Play-Off yolunda hata yapmadı

    3. Lig 1. Grup'un 28'inci haftasında Dardanel'i konuk eden 2003, rakibini 'le geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, düşme potasında bulunan rakibi karşısında 17'de Ahmet Mümin'le öne geçti. 38'de Deniz'in pasında topla buluşan Sevcan, kaleciyi de geçerek devrenin skorunu belirledi: 2-0. Dardanel, 55'inci dakikada Hasan'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Kemer'de, 'ın aşırtma pasında ceza alanı önünden sert vuran Lokman 64'te farkı üçe çıkardı: 3-0. Konuk ekibin tek sayısı 66'da Furkan'dan gelirken, ev sahibinde 84'te Abdulsamet takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede gol olmayınca sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Kemer puanını 49'a yükseltti. Üst üste 7. yenilgisini alan Dardanel ise 23'te kaldı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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