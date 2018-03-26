Fethiyespor ateşten çıktı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, 1 hafta aradan sonra düşme potasından kurtuldu. 6 maç aradan sonra 3 puan yüzü gördüklerini belirten teknik direktör Levent Eriş, kalan 6 haftada çıkışlarını sürdürerek lige tutunacaklarını söyledi. Tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Niğde galibiyeti hepimize moral verdi. Bu maç milat olacak, savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.
Lacivert-beyazlılar Kırklarelispor (D), Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor müsabakalarıyla sezona nokta koyacak.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 1
Yorum
N0_Name ilk 11'de 5 yabancı olacak diye sınırlama geldiği sezon alındı. Sınırlama devam etseydi daha nice Tarık'lara 5-10 milyon euro verilirdi.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 11
Yorum
akide evet başkana kibarca git demek uygundur ancak aykut için çok daha anlamlı şeyler söylenebilir
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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