Fethiyespor ateşten çıktı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ateşten çıktı

    Fethiyespor ateşten çıktı

    2'nci Lig ekiplerinden , 1 hafta aradan sonra düşme potasından kurtuldu. 6 maç aradan sonra 3 puan yüzü gördüklerini belirten teknik direktör , kalan 6 haftada çıkışlarını sürdürerek lige tutunacaklarını söyledi. Tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, " galibiyeti hepimize moral verdi. Bu maç milat olacak, savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

    Lacivert-beyazlılar Kırklarelispor (D), Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor müsabakalarıyla sezona nokta koyacak.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:47
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