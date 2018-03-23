Sivas Belediyespor'da istifa – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'da istifa

    Sivas Belediyespor'da istifa

    2.Lig 'ta mücadele eden 'da istifa etti.

    Ligde geride kalan 27 haftada 55 puan toplayarak 4.sırada kendine yer bulan 'da ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüz teknik direktörü Serdar Bozkurt bugün itibari ile ekibi ile birlikte istifa etti. Yönetim kurulu olarak kendisi ile karşılıklı anlaşmak sureti ile hocamızın istifasını kabul ettik. Serdar hocamıza ve ekibine bundan sonraki hayatlarında Sağlık ve başarı diliyoruz. Özer Karadaş, Tekin Vişne ve Ahmet Usludan oluşan teknik ekibimizle birlikte birincilik hedefinden sapma olmadan mücadelemize devam edeceğiz." denildi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:08
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