Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Tuzlaspor-Bucaspor (Tuzla Belediye)

15.00 Hatayspor-Eyüpspor (Antakya Atatürk)

25 Mart Pazar:

15.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

15.00 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Gazi)

15.00 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Mersin İdmanyurdu-Menemen Belediyespor (Mersin)

15.00 Sivas Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Keçiörengücü-Kocaeli Birlikspor (Aktepe)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Altay-Silivrispor (İzmir Atatürk)

15.00 Ottocool Karagümrük-Sakaryaspor (Vefa)

25 Mart Pazar:

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

15.00 Gümüşhanespor-Pendikspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa GAP)

15.00 Nazilli Belediyespor-Bandırmaspor (Nazilli İlçe)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Hacettepe (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Kahramanmaraşspor-BUGSAŞ Spor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Fethiyespor-Niğde Belediyespor (Fethiye İlçe)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Orhangazi Belediyespor-Düzcespor (Orhangazi İlçe)

25 Mart Pazar:

13.00 Kemerspor 2003-Çanakkale Dardanel (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Kozan Belediyespor-Bergama Belediyespor (İsmet Atlı)

15.00 Çatalcaspor-Erbaaspor (Ziya Altınoğlu)

15.00 Bayrampaşa-Ofspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Batman Petrolspor-Halide Edip Adıvarspor (Batman 16 Mayıs)

15.00 Erzin Belediyespor-12 Bingölspor (Erzin İlçe)

15.00 Yomraspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Yomra İlçe)

2. Grup

Yarın:

15.00 Gölcükspor-Diyarbekirspor (Gölcük)

15.00 Muğlaspor-Yeni Orduspor (Muğla Atatürk)

25 Mart Pazar:

15.00 Ankara Demirspor-Yeşil Bursa (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Kayseri Erciyesspor-Kırıkhanspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Ergene Velimeşespor-Anagold 24 Erzincanspor (General Basri Saran)

15.00 Pazarspor-Anadolu Bağcılarspor (Pazar İlçe)

15.00 Tire 1922-Van Büyükşehir Belediyespor (Tire)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-1461 Trabzon (Darıca İlçe)

15.00 Erokspor-Turgutluspor (Atatürk Olimpiyat)

3. Grup

Yarın:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Tekirdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Ankara Adliyespor-UTAŞ Uşakspor (Ankara OSTİM)

15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

25 Mart Pazar:

15.00 Kızılcabölükspor-Aydınspor 1923 (Denizli Atatürk)

15.00 Çorum Belediyespor-Payasspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.00 Elaziz Belediyespor-Kocaelispor (Elazığ Atatürk)

15.00 Cizrespor-Tarsus İdmanyurdu (Cizre İlçe)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Osmaniyespor (Sultanbeyli Gölet)

15.00 Karacabey Birlikspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)