Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Tuzlaspor-Bucaspor (Tuzla Belediye)
15.00 Hatayspor-Eyüpspor (Antakya Atatürk)
25 Mart Pazar:
15.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)
15.00 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Gazi)
15.00 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Mersin İdmanyurdu-Menemen Belediyespor (Mersin)
15.00 Sivas Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Keçiörengücü-Kocaeli Birlikspor (Aktepe)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Altay-Silivrispor (İzmir Atatürk)
15.00 Ottocool Karagümrük-Sakaryaspor (Vefa)
25 Mart Pazar:
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
15.00 Gümüşhanespor-Pendikspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa GAP)
15.00 Nazilli Belediyespor-Bandırmaspor (Nazilli İlçe)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Hacettepe (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 Kahramanmaraşspor-BUGSAŞ Spor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
15.00 Fethiyespor-Niğde Belediyespor (Fethiye İlçe)
- TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Orhangazi Belediyespor-Düzcespor (Orhangazi İlçe)
25 Mart Pazar:
13.00 Kemerspor 2003-Çanakkale Dardanel (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Kozan Belediyespor-Bergama Belediyespor (İsmet Atlı)
15.00 Çatalcaspor-Erbaaspor (Ziya Altınoğlu)
15.00 Bayrampaşa-Ofspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Batman Petrolspor-Halide Edip Adıvarspor (Batman 16 Mayıs)
15.00 Erzin Belediyespor-12 Bingölspor (Erzin İlçe)
15.00 Yomraspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Yomra İlçe)
2. Grup
Yarın:
15.00 Gölcükspor-Diyarbekirspor (Gölcük)
15.00 Muğlaspor-Yeni Orduspor (Muğla Atatürk)
25 Mart Pazar:
15.00 Ankara Demirspor-Yeşil Bursa (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Kayseri Erciyesspor-Kırıkhanspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
15.00 Ergene Velimeşespor-Anagold 24 Erzincanspor (General Basri Saran)
15.00 Pazarspor-Anadolu Bağcılarspor (Pazar İlçe)
15.00 Tire 1922-Van Büyükşehir Belediyespor (Tire)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-1461 Trabzon (Darıca İlçe)
15.00 Erokspor-Turgutluspor (Atatürk Olimpiyat)
3. Grup
Yarın:
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Tekirdağspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Ankara Adliyespor-UTAŞ Uşakspor (Ankara OSTİM)
15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
25 Mart Pazar:
15.00 Kızılcabölükspor-Aydınspor 1923 (Denizli Atatürk)
15.00 Çorum Belediyespor-Payasspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Elaziz Belediyespor-Kocaelispor (Elazığ Atatürk)
15.00 Cizrespor-Tarsus İdmanyurdu (Cizre İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Osmaniyespor (Sultanbeyli Gölet)
15.00 Karacabey Birlikspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:29
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“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Kayseri çok zorda Fenerbahçe fark yapabilir, çokmbüyük şans aprananu ve lung un olmaması ve 3. kaleci 20 yaşında biri fb de jansen bile kadroda soldado formda
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Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
Galatasaray Yarım sezon dahi olsa takımımızda oynarken görmek isterdim. nasip değilmiş
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 5
Yorum
işiniz gücünüz bık bık bık ağlaaa
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