Fethiyesporlu Yiğit ameliyat oldu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor'da sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan ameliyat oldu.
Çarşamba günü sabah idmanında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen deneyimli futbolcu dün İzmir'de operasyon geçirdi. Sezonu kapatan Yiğit için kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz, yeni sezonda sağlıklı bir şekilde aramıza katılacak. Geçmiş olsun Yiğit'imiz."
28 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:57
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Beşiktaş'tan sonra Everton'da takım arkadaşı oluyorlar!
Toplam 4
Yorum
Kartalcan teklif varsa satilsin, ligimizde kaliteli oyuncular var. Mahmud, emre güral emre akbaba deniz türünc bunlara yönelmeliyiz
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Fabri ayrılıyor mu?
Toplam 4
Yorum
kerim yollayın köyüne 500bine küme düşmeme mücadelesi versin..altınordu veya bursanın kalecisini alalım
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Talisca'nın yerine Alman yıldız
Toplam 4
Yorum
Kartalcan 3. seneyi de muhtemelen az da olsa karla kapatacgiz rakipler milyonlarca € luk zararlara gömülmüsken.Baskan dogru hamleler atacaktir
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