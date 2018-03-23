Fethiyesporlu Yiğit ameliyat oldu – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Fethiyesporlu Yiğit ameliyat oldu

    Fethiyesporlu Yiğit ameliyat oldu

    2'nci Lig 'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor'da sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan ameliyat oldu.

    Çarşamba günü sabah idmanında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen deneyimli futbolcu dün 'de operasyon geçirdi. Sezonu kapatan Yiğit için kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz, yeni sezonda sağlıklı bir şekilde aramıza katılacak. Geçmiş olsun Yiğit'imiz."

    28 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:57
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