Altay evinde çıkış peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı Fethiyespor ve Kırklarelispor beraberliklerinin ardından geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptıran zirve takipçisi Altay, yarın evinde son sıradaki Silivrispor karşısında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Tolga Sancak yönetecek. Maçın biletleri 5 TL'den satılacak. Kadroda Ümit Milli Takım'da forma giyen ön libero Atakan dışında eksik bulunmuyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini taraftarı önünde yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.
ALTAY
Egemen - Necdet, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan, Ferhat, Fatih, Furkan, Hüsamettin, Muharrem Ozan, Murat Uluç
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:39
-
Alacaklılar kapıda!
Toplam 1
Yorum
görengören Sadece GS' ın borçları yazılıp çiziliyorsa bu tüm yönetimlerin GS sevmediklerini gösterir.
-
Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 15
Yorum
34 BU NE AYMAZLIK NE VERDİNİZDE NE İSTİYORSUNUZ 25 MİLYON FENERBAHÇE TARAFTARI AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ DEFETERDEN SİLDİ
-
“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
Toplam 1
Yorum
Kaliteli Futbolcu Samaras kalitesini her maçta ortaya koyuyor. Hakem hatalarını konuşmaya gerek bile yok
Altay evinde çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.