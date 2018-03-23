Altay evinde çıkış peşinde – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    evinde çıkış peşinde

    Altay evinde çıkış peşinde

    2. Lig 'ta üst üste aldığı Fethiyespor ve Kırklarelispor beraberliklerinin ardından geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptıran zirve takipçisi , yarın evinde son sıradaki Silivrispor karşısında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Tolga Sancak yönetecek. Maçın biletleri 5 TL'den satılacak. Kadroda 'da forma giyen ön libero Atakan dışında eksik bulunmuyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini taraftarı önünde yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

    ALTAY

    Egemen - Necdet, , Murat Türkkan, Serkan, Ferhat, Fatih, Furkan, Hüsamettin, Muharrem Ozan,

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:39
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