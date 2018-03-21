Menemen'de Kaya rotayı çizdi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Menemen'de Kaya rotayı çizdi

    Menemen'de Kaya rotayı çizdi

    2'nci Lig 'ta geçen hafta evinde Tokatspor'u 2-0 yenerek 2 puan farkla liderliğini sürdüren 'da teknik direktör önlerindeki 5 haftanın büyük önem taşıdığını söyledi.

    Bu süreçte (D), , Tuzlaspor (D), Bodrumspor ve 'la (D) karşılaşacaklarını belirten Kaya, "Bu periyotta oynayacağımız tüm takımların bir hedefi var. Mersin prestij mücadelesi veriyor. ise bizim gibi zirveyi hedefliyor. Tuzlaspor, Bodrumspor ve kümede kalmak için çok kritik karşılaşmalar oynayacak. Çok dikkatli olmalıyız. Hedefimiz tüm karşılaşmaları kayıpsız geçmek. Artık yolun sonuna geldik. Şampiyonluk yarışında ilk 4 takımın puanları birbirine çok yakın. Ben takımıma inanıyorum, maçlardan alnımızın akıyla ayrılacağız" dedi

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:06
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