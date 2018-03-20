Altay'ın liderlik keyfi kısa sürdü

Sırasıyla Fethiyespor (D) ve SBS İnşaat Kırklarelispor'la berabere kalıp, son olarak Sakaryaspor'a (D) yenilen Altay 50 puanla 2'nci sıraya geriledi. Puanını 52'ye çıkaran Gümüşhanespor ise yeniden zirveye kuruldu. Altay, kalan 7 maçında şampiyonluk ve Play Off mücadelesi veren Bandırmaspor (D), Bugsaşspor (D), Hacettepe ve Gümüşhanespor'la zorlu sınavlara çıkacak.