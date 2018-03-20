Altay'ın liderlik keyfi kısa sürdü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altay'ın zirve keyfi kısa sürdü. Ligin 21'inci ve 24'üncü haftalarında Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor, Ottocool Karagümrük (D) ve Konya Anadolu Selçukspor'u mağlup ederek 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, o hafta liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'dan devraldı. İzmir ekibi daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi.
Sırasıyla Fethiyespor (D) ve SBS İnşaat Kırklarelispor'la berabere kalıp, son olarak Sakaryaspor'a (D) yenilen Altay 50 puanla 2'nci sıraya geriledi. Puanını 52'ye çıkaran Gümüşhanespor ise yeniden zirveye kuruldu. Altay, kalan 7 maçında şampiyonluk ve Play Off mücadelesi veren Bandırmaspor (D), Bugsaşspor (D), Hacettepe ve Gümüşhanespor'la zorlu sınavlara çıkacak.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:34
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 1
Yorum
samet işleyen size yakışmaz bu sene Galatasaray hak ediyor fikret bey
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Beşiktaş'ın geri dönüş sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
kertel nasıl alacaksın FİKRET
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Dame N’Doye aşkı
Toplam 4
Yorum
Can 500-750 bin euroyu kabul ederse bir ihtimal. Uğur o kadar da etmez. Trabzonspor kendi gerçeklerine dönmeli. 1,5'tan fazla kimseye vermemeli.
Altay'ın liderlik keyfi kısa sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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