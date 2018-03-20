Altay'ın liderlik keyfi kısa sürdü – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Altay'ın liderlik keyfi kısa sürdü

    Altay'ın liderlik keyfi kısa sürdü

    2'nci Lig 'ta şampiyonluk hedefleyen Altay'ın zirve keyfi kısa sürdü. Ligin 21'inci ve 24'üncü haftalarında , Niğde Belediyespor, Ottocool Karagümrük (D) ve Konya Anadolu Selçukspor'u mağlup ederek 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, o hafta liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'dan devraldı. İzmir ekibi daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi.

    Sırasıyla Fethiyespor (D) ve SBS İnşaat Kırklarelispor'la berabere kalıp, son olarak Sakaryaspor'a (D) yenilen Altay 50 puanla 2'nci sıraya geriledi. Puanını 52'ye çıkaran Gümüşhanespor ise yeniden zirveye kuruldu. Altay, kalan 7 maçında şampiyonluk ve Play Off mücadelesi veren Bandırmaspor (D), Bugsaşspor (D), Hacettepe ve Gümüşhanespor'la zorlu sınavlara çıkacak.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:34
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