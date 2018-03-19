TFF 2. Lig'de görünüm – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    2. Lig'de görünüm

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 2. Lig'de görünüm

    2. Lig 'ta 27. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

    Ligde haftanın son maçında Gümüşhanespor, deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yendi. Puanını 52'ye çıkaran Gümüşhanespor, Altay'ın 2 puan önüne geçerek, liderliği devraldı.

    2. Lig 'ta 27. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. GÜMÜŞHANESPOR 27 16 4 7 45 24 21 52
    2. ALTAY 27 14 8 5 48 27 21 50
    3. BUGSAŞ SPOR 27 14 6 7 46 27 19 48
    4. ŞANLIURFASPOR 27 15 3 9 42 29 13 48
    5. SAKARYASPOR 27 13 8 6 42 29 13 47
    6. HACETTEPE 27 12 10 5 38 20 18 46
    7. BANDIRMASPOR 27 13 6 8 40 31 9 45
    8. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 27 11 9 7 34 35 -1 42
    9. NİĞDE BELEDİYESPOR 27 11 6 10 32 34 -2 39
    10. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 27 10 8 9 33 33 0 38
    11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 27 9 7 11 23 29 -6 34
    12. KAHRAMANMARAŞSPOR 27 8 9 10 30 39 -9 33
    13. PENDİKSPOR 27 8 7 12 30 38 -8 31
    14. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 27 9 3 15 28 40 -12 30
    15. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 27 5 8 14 24 41 -17 23
    16. FETHİYESPOR 27 4 10 13 26 44 -18 22
    17. KARŞIYAKA 27 4 9 14 23 39 -16 15
    18. SİLİVRİSPOR 27 2 9 16 20 45 -25 15

    Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:17
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