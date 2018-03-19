TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Gümüşhanespor, deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yendi. Puanını 52'ye çıkaran Gümüşhanespor, Altay'ın 2 puan önüne geçerek, liderliği devraldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GÜMÜŞHANESPOR
|27
|16
|4
|7
|45
|24
|21
|52
|2.
|ALTAY
|27
|14
|8
|5
|48
|27
|21
|50
|3.
|BUGSAŞ SPOR
|27
|14
|6
|7
|46
|27
|19
|48
|4.
|ŞANLIURFASPOR
|27
|15
|3
|9
|42
|29
|13
|48
|5.
|SAKARYASPOR
|27
|13
|8
|6
|42
|29
|13
|47
|6.
|HACETTEPE
|27
|12
|10
|5
|38
|20
|18
|46
|7.
|BANDIRMASPOR
|27
|13
|6
|8
|40
|31
|9
|45
|8.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|27
|11
|9
|7
|34
|35
|-1
|42
|9.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|27
|11
|6
|10
|32
|34
|-2
|39
|10.
|SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
|27
|10
|8
|9
|33
|33
|0
|38
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|9
|7
|11
|23
|29
|-6
|34
|12.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|8
|9
|10
|30
|39
|-9
|33
|13.
|PENDİKSPOR
|27
|8
|7
|12
|30
|38
|-8
|31
|14.
|OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|27
|9
|3
|15
|28
|40
|-12
|30
|15.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|27
|5
|8
|14
|24
|41
|-17
|23
|16.
|FETHİYESPOR
|27
|4
|10
|13
|26
|44
|-18
|22
|17.
|KARŞIYAKA
|27
|4
|9
|14
|23
|39
|-16
|15
|18.
|SİLİVRİSPOR
|27
|2
|9
|16
|20
|45
|-25
|15
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:17
-
Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 1
Yorum
borego Sen önce şu kurduğun rezil takımın hesabını ver başkan. bu işi artık yapamıyorsun ve yapacağına dair inancımızda yok. Ali koç bir şanstır...
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Talisca, Brezilya Milli Takımı kampında
Toplam 1
Yorum
Ayhan Gunes tolgaya yarim saat bakti .vida nerde larin nerde lens kotu kahrolsun transfer yapmasi bilmiyorlar gunu birlikte oyuncu dedem le yasit
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 2
Yorum
Fatih Sayın Başkan biz artık yeni heyecan istiyoruz yeni bir kimlik istiyoruz artık.
TFF 2. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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