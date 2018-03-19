Erbaaspor-Batman Petrol: 2-1 Düzcespor-Kemerspor: 2-2 – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Erbaaspor- : Düzcespor-Kemerspor: 2-2

    Erbaaspor-Batman Petrol: 2-1 Düzcespor-Kemerspor: 2-2
    Play-Off potasını takibini sürdüren Erbaaspor, 27. hafta mücadelesinde 'ü konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede 55'te fileleri havalandıran Ömer ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 58'de Yunus Emre ile eşitliği sağladı. 70'te sahneye çıkan Mustafa Erbaaspor'a 'lik galibiyeti getirdi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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