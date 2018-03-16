Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan
TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 27. Haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçında 3 puanı hedefliyor.
"Bandırmaspor maçı 6 puanlık bir maç"
Mücadele ettikleri 2. Lig Beyaz Grubun Kırmızı Gruba göre çok zor olduğunu da vurgulayan Taşyürek, "Herkesin herkesi yendiği maçlar çıkıyor, birçok takım şampiyonluk ve Play-Off için mücadele ediyor. Bizim grupta baktığınız zaman 4 hafta üst üste galip gelen takım lider oluyor. Bandırmaspor maçı 6 puanlık bir maç, Sakaryaspor maçında yaptığımız hataları yapmadan bu maçtan 3 puanla dönmeyi arzuluyoruz. Ben bundan sonraki maçlarımızda taraftarlarımızdan daha çok ilgi bekliyorum" şeklinde konuştu
"Her takımdan üstünüz"
Taşyürek, oyuncularına güvendiğini de sözlerine ekleyerek, "Öncelikle çok karakterli, çok kişilikli 24 kişilik oyuncu grubum var. Bu manada her takımdan üstünüz, her takımdan avantajlıyız. Oyuncularımızın kalan haftalarda sorumluluklarını bilip gereğini yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
Şanlıurfaspor'da sakatlığı bulunan İzzet Yıldırım ve sarı kart cezalısı olan Şaban özel, Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
ferit kıraponunu bile alamasın hadi ordan
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 8
Yorum
KrAlex Şu asalete bak. Günün birinde bu kulüpte hak ettiğin yerde olacaksın kaptan aziz defolup gidince hak ettiğin yerde olacaksın.
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