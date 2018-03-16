Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan

    Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan

    2. Lig şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 27. Haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçında 3 puanı hedefliyor.

    Sarı-yeşilliler, 'daki hazırlıklarını tamamlayarak zorlu maç için bugün hava yolu ile İstanbul'a ve oradan da kara yoluyla Bandırma'ya geçecek. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, yaptığı açıklamada, Bandırmaspor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ben futbolcularıma, 'Şu Bandırmaspor maçından istediğimiz sonuçla dönün ve o zaman şehrin dinamikleri de harekete geçecek' diyorum. Bu maçı kazanırsak artık stadımızın da dolacağına inanıyorum. Sakaryaspor maçı da böyle bir maçtı ama çok büyük talihsizlik, bireysel hatalarla gelen bir mağlubiyet aldık" dedi.

    "Bandırmaspor maçı 6 puanlık bir maç"
    Mücadele ettikleri 2. Lig Beyaz Grubun Kırmızı Gruba göre çok zor olduğunu da vurgulayan Taşyürek, "Herkesin herkesi yendiği maçlar çıkıyor, birçok takım şampiyonluk ve Play-Off için mücadele ediyor. Bizim grupta baktığınız zaman 4 hafta üst üste galip gelen takım lider oluyor. Bandırmaspor maçı 6 puanlık bir maç, Sakaryaspor maçında yaptığımız hataları yapmadan bu maçtan 3 puanla dönmeyi arzuluyoruz. Ben bundan sonraki maçlarımızda taraftarlarımızdan daha çok ilgi bekliyorum" şeklinde konuştu

    "Her takımdan üstünüz"
    Taşyürek, oyuncularına güvendiğini de sözlerine ekleyerek, "Öncelikle çok karakterli, çok kişilikli 24 kişilik oyuncu grubum var. Bu manada her takımdan üstünüz, her takımdan avantajlıyız. Oyuncularımızın kalan haftalarda sorumluluklarını bilip gereğini yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
    Şanlıurfaspor'da sakatlığı bulunan İzzet Yıldırım ve sarı kart cezalısı olan Şaban özel, Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:13
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