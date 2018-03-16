Nazilli Belediyespor galibiyete kilitlendi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü sonuncu Silivrispor ile deplasmanda karşılaşacak düşme potasındaki Nazilli Belediyespor galibiyete odaklandı.
Teknik Direktör Ahmet Yavuz, geçen haftaki Sakaryaspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Silivri'den mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Yavuz, "Silivrispor maçı sezonun en önemli karşılaşmalarından biri. Alacağımız bir galibiyet bizi düşme potasından çıkarabilir. Tüm takım bunun farkında" dedi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Beşiktaş galibiyet serisi peşinde
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ YENİLMEZ ZATEN DE AMA BERABERLİKTE İŞİNİ GÖRMEZ.! İYİ BİR SONUÇ OLMAZ.! İNŞALLAH YENER FENERDEN GS DE BERABERE BİTERSE SÜPER OLUR.
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Beraberliği düşünmüyor
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Oyunu her an degiştirecek kapasitede oyuncuların rakibindeki sayıdan cok daha fazla oldugunu bilen bir TD, Fb'yi sahasında yenmege oynar !
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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