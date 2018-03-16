Nazilli Belediyespor galibiyete kilitlendi

Teknik Direktör Ahmet Yavuz, geçen haftaki Sakaryaspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Silivri'den mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Yavuz, "Silivrispor maçı sezonun en önemli karşılaşmalarından biri. Alacağımız bir galibiyet bizi düşme potasından çıkarabilir. Tüm takım bunun farkında" dedi.