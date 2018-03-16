Nazilli Belediyespor galibiyete kilitlendi – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    galibiyete kilitlendi

    Nazilli Belediyespor galibiyete kilitlendi

    2. Lig 'ta pazar günü sonuncu Silivrispor ile deplasmanda karşılaşacak düşme potasındaki galibiyete odaklandı.

    Teknik Direktör Ahmet Yavuz, geçen haftaki Sakaryaspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Silivri'den mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Yavuz, "Silivrispor maçı sezonun en önemli karşılaşmalarından biri. Alacağımız bir galibiyet bizi düşme potasından çıkarabilir. Tüm takım bunun farkında" dedi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:48
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