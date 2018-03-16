Fethiyespor'un konuğu Selçukspor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme korkusu yaşayan Fethiyespor yarın orta sıralarda yer alan Konya Anadolu Selçukspor'u konuk edecek.
Fethiye İlçe Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Teknik direktör Levent Eriş çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde, taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" diye konuştu. Bu maç öncesi Muğla ekibi 22 puanla 15'inci sırada yer alırken, Konya Anadolu Selçukspor ise 39 puanla 8'inci basamakta bulunuyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:11
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Fethiyespor'un konuğu Selçukspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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