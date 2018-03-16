Fethiyespor'un konuğu Selçukspor

Fethiye İlçe Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Teknik direktör Levent Eriş çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde, taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" diye konuştu. Bu maç öncesi Muğla ekibi 22 puanla 15'inci sırada yer alırken, Konya Anadolu Selçukspor ise 39 puanla 8'inci basamakta bulunuyor.