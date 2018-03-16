Fethiyespor'un konuğu Selçukspor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'un konuğu Selçukspor

    Fethiyespor'un konuğu Selçukspor

    2'nci Lig 'ta küme düşme korkusu yaşayan yarın orta sıralarda yer alan 'u konuk edecek.

    Fethiye İlçe Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Teknik direktör çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde, taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" diye konuştu. Bu maç öncesi ekibi 22 puanla 15'inci sırada yer alırken, ise 39 puanla 8'inci basamakta bulunuyor.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:11
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