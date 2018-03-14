Suat Kaya’nın takıma güveni tam – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’nın takıma güveni tam

    Suat Kaya’nın takıma güveni tam
    İKİNCİ Lig 'ta takipçisi Hatay'la berabere kalıp 2 puanlık farkı koruyan Menemen Belediye'de teknik direktör , "Bundan sonraki süreçte her karşılaşma bizim adımıza final niteliği taşıyor. Oynanmadan hiç bir karşılaşmadan 3 puan alınmaz. Futbolcularıma güvenim tam. Herkes ciddiyetle işini yapacak" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suat Kaya’nın takıma güveni tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN