Şanlıurfaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Bu arada Silivrispor maçında omzundan sakatlanan ve ardından başarılı bir operasyon geçiren kaptan İzzet Yıldırım da, takımdan ayrı masör eşliğinde çalıştı.
?Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:16
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
can35 bu slagon beşiktaşın sayın Evren....lütfen alıntı yapmayın.
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Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Hepimiz bir toparlanıp birlik olamadık..Hep birbirimize eleştiriler.Başkan adayı bile 8 tane var..Birlik olsa bir tane olur hadi 2 tane .
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Trabzonspor için "birlik" çağrısı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Teşekkürler başkan desteğinizle inşALLAH toparlanacak takım..
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