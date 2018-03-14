Şanlıurfaspor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Şanlıurfaspor hazırlıklarını sürdürüyor

    Şanlıurfaspor hazırlıklarını sürdürüyor

    Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam ediyor.

    2. Lig 48 puanla lider Altay'ın 2 puan gerisinde 4. sırada yer alan Şanlıurfaspor, ligin 27. Haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde hazırlıklarına devam eden sarı-yeşilli ekip, bugün taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra istasyonlar halinde çabuk-kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, taktiğe dayalı oyunsal format ile sona erdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmanı Şanlıurfaspor As Başkanı da izledi.
    Bu arada Silivrispor maçında omzundan sakatlanan ve ardından başarılı bir operasyon geçiren kaptan İzzet Yıldırım da, takımdan ayrı masör eşliğinde çalıştı.

    ?Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:16
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