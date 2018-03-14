Karşıyaka iç saha galibiyetine hasret
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 6 mağlubiyetle küme düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka, iç sahada 7 maçtır galip gelemiyor. İzmir'deki son galibiyetini 4 Kasım'da Şanlıurfaspor'u 3-2 yenerek alan Kaf-Kaf, o tarihten bu yana 7 iç saha karşılaşmasını 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle geçti. Daha önce rakiplerine dar ettiği iç sahada bu sezon yokları oynayan, 2018 yılında evinde hiç kazanamayan yeşil-kırmızılı ekip, cumartesi günü Kahramanmaraşspor sınavında taraftarıyla yeniden buluşacak. Karşıyaka, 3 Mart'ta Gümüşhanespor'la oynanan iç saha maçına aynı sezon içinde 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı ceza yüzünden boş tribünler önünde çıktı. Metin ve Arif'in cezalı olduğu İzmir temsilisinde bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Abdülhamit ile Fatih'in forma giymesi bekleniyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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