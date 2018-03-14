Karşıyaka iç saha galibiyetine hasret – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    iç saha galibiyetine hasret

    Karşıyaka iç saha galibiyetine hasret

    2. Lig 'ta üst üste 6 mağlubiyetle küme düşmenin eşiğine kadar gelen , iç sahada 7 maçtır galip gelemiyor. İzmir'deki son galibiyetini 4 Kasım'da Şanlıurfaspor'u 3-2 yenerek alan Kaf-Kaf, o tarihten bu yana 7 iç saha karşılaşmasını 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle geçti. Daha önce rakiplerine dar ettiği iç sahada bu sezon yokları oynayan, 2018 yılında evinde hiç kazanamayan yeşil-kırmızılı ekip, cumartesi günü Kahramanmaraşspor sınavında taraftarıyla yeniden buluşacak. Karşıyaka, 3 Mart'ta Gümüşhanespor'la oynanan iç saha maçına aynı sezon içinde 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı ceza yüzünden boş tribünler önünde çıktı. Metin ve Arif'in cezalı olduğu İzmir temsilisinde bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Abdülhamit ile Fatih'in forma giymesi bekleniyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
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