Gümüşhanespor'da Ziya Doğan dönemi

Tekke köyündeki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı İsmet Çakmak, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu sezon dördüncü kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarına işaret etti.

Çakmak, tecrübeli teknik direktör olarak Ziya Doğan ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, kendisine olan güvenlerini dile getirdi.

Ziya Doğan ise Gümüşhanespor'a hizmet edecek olmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, hiçbir şart ve koşul öne sürmeden imza attığını söyledi.

"BENİ PARACI DİYE KİMSE TANITAMAZ"

"Her gittiğim yerde büyük tazminatlara imza attım ama burası benim memleketim. Ne zaman, ne kadar tutarsa tutarlar. Ne zaman gönderirlerse giderim." diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Burası benim bir parçam. Duygularımı anlatamam. Çok zorluklar yaşayarak buradan çıkan bir insanım. Yokluğu da varlığı da çok iyi bilirim. Gümüşhane halkının Gümüşhanespor'a ihtiyacı var. Hep beraber buna destek olalım. Gümüşhane olarak niye Süper Lig'de oynamayalım? Doğru hamleler yapıp doğru düşünürsek, bu ilgi ve alakayla çok kısa süre içerisinde bu takım Süper Lig'e çıkar. Ben buraya gelirken bana gösterilen ilgi benim maddi konuda hiçbir şey konuşmamı gerektirmezdi, konuşmadım. Çok çalışıp az konuşacağız. Beni paracı diye kimse tanıtamaz. Ben buradayım ya en büyük servet Gümüşhane'de olmak."